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Происшествия

Над Рязанской областью ночью 6 июня уничтожены беспилотники

Алексей Самохин

Сегодня ночью беспилотники самолётного типа были уничтожены над Рязанской областью. Об этом говорится в сводке министерства обороны России. 

Число сбитых над регионом беспилотников не называется. По словам губернатора Павла Малкова, люди не пострадали. А вот ущерб есть, его размер оценивается.

Жители Рязани в соцсетях рассказывали о громких взрывах над городом ночью 6 июня. Также люди слышали звук мотора беспилотников. 

Всего за ночь силы ПВО сбили над Россией 174 украинских дрона. Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД».

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