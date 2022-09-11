Понедельник, 12 сентября, 2022
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На выборах губернатора Рязанской области обработано 53,65% протоколов

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На выборах губернатора Рязанской области обработано 53,65% протоколов. Об этом корреспондент РИА «7 новостей» сообщает из регионального Избиркома.

Лидером с большим отрывом остаётся врио главы региона Павел Малков. За него отдано 83,92% голосов.

Малков выдвинут на выборы партией «Единая Россия».

Остальные результаты следующие:

Денис Сидоров (КПРФ) — 5,84%

Дмитрий Репников (ЛДПР) — 3,87%

Наталья Рубина («Партия пенсионеров») — 2,78%

Григорий Парсентьев («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») — 2,30%.

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