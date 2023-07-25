На внедрение туристического кода в Рязани потратят почти 210 миллионов рублей

На внедрение туристического кода Рязани выделено 209,7 миллионов рублей. Данную информацию озвучили на заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской думы.

Из выделенной суммы 25 миллионов пойдут на систему туристической навигации, 50 миллионов – на субсидии юридическим лицам для установки вывесок, на оснащение розничной торговли — 6,5 миллиона, 5,3 миллионов – на обустройство фотозон и игровых площадок и 12,6 миллионов – на сценический комплекс.

Большая часть денег будет затрачена на создание комплексной архитектурной подсветки зданий, она обойдется в 90 миллионов рублей. Еще 15 миллионов пойдут на установку общественных туалетов в туристических местах.