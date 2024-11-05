Вторник, 5 ноября, 2024
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На трассе в Михайловском районе грузовик насмерть сбил пешехода

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Кристина Аманн
Фото: t.me/umvd62

В Михайловском районе 4 ноября произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об это сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Авария произошла примерно в 20:50 на 214-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, фура «Исузу», которой управлял 44-летний житель Приморского края, наехала на 39-летнего пешехода, жителя Саратова. По предположению сотрудников полиции, мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП саратовец скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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