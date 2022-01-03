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Понедельник, 3 января, 2022
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На трассе под Рязанью два человека сгорели заживо в автомобиле

7info7

В Михайловском районе в горящем автомобиле погибли два человека. Трагический инцидент произошёл утром 2 января.

По сообщению пресс-службы Управления МВД России по Рязанской области, всё случилось на 230-м километре федеральной трассы М6 «Каспий». Приблизительно в 5.40 автомобиль Лада Приора столкнулся с Toyota Camry. За рулём иномарки находился 69-летний тамбовчанин. Экипаж второго автомобиля не установлен.

В результате ДТП автомобиль Лада загорелся, водитель и его пассажир погибли на месте. Водителя Toyota доставили в медицинское учреждение.

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Специалистам предстоит определить личности погибших. По факту произошедшего проводится проверка.

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