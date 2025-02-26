На ТНТ стартует второй сезон десантно-романтической комедии «Мендельсон»

Сегодня, 26 февраля, в 21:00 на ТНТ стартует второй сезон сериала «Мендельсон» (16+). Владимир Сычёв возвращается в роли бывшего офицера ВДВ, которому снова предстоит разбираться не только с бизнесом, но и с любовными перипетиями. Новая глава свадебной комедии обещает ещё больше интриг, неожиданных встреч и юмора!

Во втором сезоне Мендель и его возлюбленная Юля (Ирина Темичева) открывают новый свадебный салон, но столкнутся с сильной конкуренткой — Мариной (Наталья Рудова). Добавляет напряжения и неожиданное появление бывшего жениха Юли, который просит её организовать свою свадьбу. В бизнесе, как и в любви, всегда есть место неожиданностям, а в новом сезоне их будет предостаточно.

Сериал «Мендельсон» создан под руководством генеральных продюсеров Сарика Андреасяна, Гевонда Андреасяна, Тины Канделаки, Аркадия Водахова, Марины Разумовой, Бориса Ханчаляна и Сергея Косинского. Креативный продюсер THT — Андрей Никифоров, продюсеры THT — Семён Щербович-Вечер, Елизавета Анистарова, Анастасия Митина, креативный продюсер — Гайк Асатрян. Автор сценария — Александр Шулаев. Режиссёр постановщик — Гарик Петросян, оператор постановщик — Никита Колчин, художник постановщик — Евгений Вихляев.

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В главных ролях второго сезона: Владимир Сычёв (Мендель), Ирина Темичева (Юля), Наталья Рудова (Марина), Ольга Тумайкина, Марина Федункив, Павел Комаров, Полина Абрашкина, Софья Петрова, Арина Колахметова и Кирилл Жандаров.

Владимир Сычёв, актёр, исполняющий роль Менделя: «В жизни всегда можно начать что-то новое. Мендель уже доказал это, когда из ВДВшника превратился в владельца свадебного салона. Теперь ему снова предстоит адаптироваться и решать новые проблемы. Второй сезон будет ещё насыщеннее и эмоциональнее — с неожиданными встречами, трудными решениями и, конечно, фирменным юмором!»

Ирина Темичева, актриса, исполняющая роль Юли: «Я только присоединилась к проекту, и сразу же моя героиня оказалась в центре бурных событий. Юля — сильная, но уязвимая, и ей придётся бороться за своё счастье. Мендель, конкуренция, бывший жених, свадебный бизнес — всё смешалось в один водоворот. Это будет интересно!»