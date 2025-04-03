На строительство сетей водоснабжения в Рязани выделено 64,4 млн руб

В Рязанской области в 2025 году на строительство сетей водоснабжения из областного бюджета выделено 64,4 млн руб. в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в том числе для 136 участков в пос. Храпово-пос. Божатково, для 32 участков в пос. Божатково. Об этом сообщает администрация Рязани.

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2024 году продолжалось строительство школы в районе ЖК «Олимпийский» на 1100 мест. По показателям нацпроекта ввод в эксплуатацию объекта запланирован до конца 2025 года.

На строительство школы предусмотрено 1,5 млрд. руб. Кроме того, в 2024 году разработана проектная документация на строительство и начаты строительно-монтажные работы по детскому саду в районе ЖК «Метропарк» на 224 места. На реализацию проекта предусмотрено финансирование в размере 313 млн. руб.

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В рамках концессионного соглашения, заключенного с ООО «ПроШкола №58», осуществляется строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в районе Семчино. В 2024 году осуществлена выплата капительного гранта в размере 754,2 млн. руб. В декабре 2024 года подписано дополнительное соглашение о переносе срока завершения строительства до декабря 2025. По результатам госэкспертизы стоимость создания объекта увеличилась на 947 млн. руб. С целью оптимизации затрат на создание объекта в настоящее время осуществляются мероприятия по привлечению допсредств из областного бюджета на увеличение размера капитального гранта на 800 млн. руб.

Кроме того, в 2025 году реализуется проект по созданию стелы «Город трудовой доблести» и благоустройству сквера у железнодорожного вокзала Рязань-2. Работы планируется завершить в июле.

Завершается проектирование объекта «Строительство комплекса новой троллейбусной линии по ул. Новосёлов от дома 40 до дома 60 (к микрорайонам ДПР-7, 7А и ДПР-8, 9)».

В рамках муниципальной поддержки решения жилищной проблемы отдельных категорий граждан 17 семей города Рязани в 2024 году улучшили жилищные условия. Приобретено жилья общей площадью 850 м2 на первичном и вторичном рынках недвижимости города Рязани. В 2024 году в рамках муниципальной программы «Жилище» осуществлена поддержка жителей города путем льготного ипотечного кредитования и субсидирования процентной ставки по банковскому кредиту.

811 земельных участков в марте 2024 года включены в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям города Рязани. Проект планировки территории предусматривает размещение социальных объектов: школы на 2000 учащихся и 6 детских садов. С целью обеспечения сетями электроснабжения и газоснабжения проведены совещания с представителями энергосетевых организаций (ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Рязаньэнерго», АО «Газпром газораспределение Рязанская область»). По итогам переговоров у многодетных семей появилась возможность технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям электроснабжения и газоснабжения.

Так, в 2024 году управлением капитального строительства продолжалась работа по ранее выданным многодетным семьям земельным массивам. В селе Букрино Рязанского района выполнено устройство уличного освещения, оборудована площадка для сбора и временного хранения ТКО. По итогам 2024 года в ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Рязаньэнерго» с многодетными семьями заключено 110 договоров на технологическое присоединение к сетям электроснабжения. В рамках программы догазификации заключено и исполнено 4 договора о подключении газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения.