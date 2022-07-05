На Сахалине бывший заключенный домогался 12-летнюю девочку

Следователи возбудили уголовное дело в отношении педофила, который половину жизни просидел в тюрьме, пишет КП.

Инцидент произошел в конце апреля в одном из сел. Две подружки, одиннадцати и двенадцати лет, пришли домой к мужчине. В какой-то момент педофил начал приставать к старшей из подруг, однако она ответила ему отказом.

Сообщается, что девочка растет без родителей, они лишены прав на нее, а бабушка не смогла уследить за внучкой. Судя по страницам шестиклассниц в соцсети, девочки публикуют контент о любви и ревности, и, вероятно хотели почувствовать себя старше.

При это мужчина знал, что подружкам нет еще 14 лет, однако это никак не остановило извращенца, желающего показать, что такое «взрослые» взаимоотношения.

Известно, что бывший заключенный сидела за кражи, браконьерство и тому подобное. Сейчас он находится в СИЗО.