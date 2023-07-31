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На прошедших ярмарках выходного дня рязанцы купили 3 тонны овощей

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Фото: Pxhere

На прошедших в выходные ярмарках рязанцы приобрели 3 тонны овощей.

В прошедшую субботу, 29 июля, на ярмарках выходного дня было продано 3 тонны овощей, 5,5 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий, 4,4 тонны молока и молочных продуктов, 3,7 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 0,13 тонн живой рыбы, 0,7 тонн картофеля, 0,4 тонны малины и садовой земляники, 2 тонны смородины и 0,2 тонны меда и продуктов пчеловодства.

Свою продукцию на ярмарках представили 152 рязанских производителя, в том числе фермеры и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, пишет сайт областного правительства.

Напомним, ярмарки выходного дня проходят каждую субботу в разных районах Рязани.

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