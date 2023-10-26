Четверг, 26 октября, 2023
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На проект реставрации бывшего кинотеатра «Родина» в Рязани выделили 6,3 миллионов

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Разработка проектно-сметной документации на реставрацию рязанского кинотеатра «Родина», согласно сайту госзакупок, обойдется в 6 284 100 рублей.

Заказчиком выступила областная филармония. Итоги закупки станут известны 7 ноября.

До конца июня 2024 года подрядчику будет необходимо представить проект реставрации помещений.

Напомним, здание кинотеатра, расположенное на улице Ленина, является объектом культурного наследия регионального значения. Его уже планировали реставрировать в 2021 году, однако, к работам так и не приступили.

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