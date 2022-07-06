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Среда, 6 июля, 2022

На предприятии лесопереработки в Кораблинском районе создали более 150 рабочих мест

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На предприятии лесопереработки в Кораблинском районе создали более 150 рабочих мест

5 июля врио губернатора Рязанской области Павел Малков в рамках рабочей поездки в Кораблинский посетил деревообрабатывающее предприятие ООО «Гранд». Глава региона ознакомился с его работой.

Предприятие «Гранд» находится в селе Княжое. Инвестиционный проект по его строительству был включен Минпромторгом России в перечень приоритетных  в области освоения лесов. На предприятии внедрён безотходный цикл производства, за счёт него удалось увеличить объём выпускаемой продукции. Предприятием оформлены в долгосрочную аренду лесные участки на территории Можарского лесничества общей площадью около 39 тыс. га. Ежегодный  объём заготовки – 99,2 тыс. куб. м. Объём привлеченных инвестиций составил свыше 323 млн рублей. На предприятии создано более 150 рабочих мест.

Оценивая работу предприятия, врио губернатора отметил, что ООО «Гранд» – это один из немногих примеров, когда продукция рязанского производства используется в Рязани.

– Предприятие интересное, с замкнутым циклом, начиная от собственно заготовки леса и до мебельной фабрики. Хозяйский, правильный подход, конечная продукция очень достойного качества, – заявил он.

Также Павел Малков посетил на предприятии питомник лесных культур. Предприятие регулярно высаживает саженцы для восполнения и восстановления лесного фонда.

На предприятии лесопереработки в Кораблинском районе создали более 150 рабочих мест
На предприятии лесопереработки в Кораблинском районе создали более 150 рабочих мест
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