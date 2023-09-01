Пятница, 1 сентября, 2023
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На могиле Пригожина обнаружили тайные знаки

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Издание МК обратило внимание на тайные знаки могиле Евгения Пригожина на Пороховском кладбище.

По данным СМИ, благодаря одному из венков с надписью «Папочка, мы тебя очень любим. Поля, Паша, Ника» стало известно, что у покойного бизнесмена было трое детей. На другом венке указано, что у него двое внуков.

Больше всего вопросов у журналистов вызвало отрывок из стихотворения Иосифа Бродского «Натюрморт».

«В нем есть строки: «То есть, мертв или жив?» – говорится в публикации.

Конспирологи предположили, что в истории с гибелью Пригожина все может быть неоднозначно.

Самолет с бизнесменом на борту потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Погибли десять человек.

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