В одном из дворов на Михайловском шоссе Рязани избили мужчину. Видео опубликовала группа «ДТП и ЧП Рязань».

На кадрах видно компанию молодых людей, сидящую за столом, на котором стоят бутылки. К ним подбегает мужчина, компания разбегается, один человек стоит, получает удар в голову.

Мужчина бегает по двору за разбежавшимися парнями, к получившему удар подходят другие мужчины, бьют. Избиение пытается остановить девушка.

На кадрах видно, что в руках одного из мужчин пистолет. По словам автора поста, оружие — пневматическое. Инцидент случился 20 августа.

Позднее появился ещё один пост. В нём говорится, что избитый кинул бутылку в сторону детей. На замечание накинулся на человека.