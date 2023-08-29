Вторник, 29 августа, 2023
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На Михайловском шоссе Рязани избили мужчину

7info

В одном из дворов на Михайловском шоссе Рязани избили мужчину. Видео опубликовала группа «ДТП и ЧП Рязань».

На кадрах видно компанию молодых людей, сидящую за столом, на котором стоят бутылки. К ним подбегает мужчина, компания разбегается, один человек стоит, получает удар в голову.

Мужчина бегает по двору за разбежавшимися парнями, к получившему удар подходят другие мужчины, бьют. Избиение пытается остановить девушка.

На кадрах видно, что в руках одного из мужчин пистолет. По словам автора поста, оружие — пневматическое. Инцидент случился 20 августа.

Позднее появился ещё один пост. В нём говорится, что избитый кинул бутылку в сторону детей. На замечание накинулся на человека.

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