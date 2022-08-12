На Куйбышевском шоссе произошло серьёзное ДТП, мотоциклист госпитализирован

В результате серьёзного ДТП на Куйбышевском шоссе Рязани пострадал мотоциклист из Саратовской области. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

12 августа в 10.30 на 198-м километре трассы М5 «Урал» 36-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем «Лада Ларгус», поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом «KTM КТМ 1290 SUPER ADVENTURE», под управлением 43-летнего жителя Саратовской области.

Мотоциклист получил серьёзные травмы, мужчину госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Видео: Дмитрий Зотов, vk.com/voditelrzn62