На Куйбышевском шоссе легковушка сбила пешехода

На Куйбышевском шоссе в Рязани пешеход попал под колёса ГАЗ. Предварительную информацию привели в Госавтоинспекции по Рязанской области.

ДТП произошло 26 октября около 13:25 возле дома 37а по Куйбышевскому шоссе. За рулём ГАЗ-2110 находился 48-летний житель Рязанской области. Автомобиль сбил 24-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший обращался за медпомощью.

Проводится проверка случившегося.

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