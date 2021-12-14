На имущество рязанского бизнесмена наложили арест за неуплату налогов на 19 млн рублей

В Рязани суд рассмотрел уголовное дело по обвинению директора одного из предприятий города в уклонении от уплаты налогов (по ч. 1 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что в 2017 году возглавляемая подсудимым фирма по купле-продаже металлоизделий не уплатила налог на добавленную стоимость на сумму более 19 млн рублей.

Свою вину мужчину не признал, от добровольного возмещения ущерба отказался.

«С целью защиты интересов Российской Федерации, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска в ходе расследования уголовного дела был наложен арест на имущество и денежные средства организации-должника и её руководителя на сумму, эквивалентную сумме неуплаченного налога», — говорится в сообщении СК.

Реклама

В итоге в связи с истечением сроков давности уголовное дело было прекращено. Неуплаченные налоги будут взысканы в бюджет за счёт арестованного имущества.