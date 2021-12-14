На имущество рязанского бизнесмена наложили арест за неуплату налогов на 19 млн рублей

В Рязани суд рассмотрел уголовное дело по обвинению директора одного из предприятий города в уклонении от уплаты налогов (по ч. 1 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Установлено, что в 2017 году возглавляемая подсудимым фирма по купле-продаже металлоизделий не уплатила налог на добавленную стоимость на сумму более 19 млн рублей.
Свою вину мужчину не признал, от добровольного возмещения ущерба отказался.
В итоге в связи с истечением сроков давности уголовное дело было прекращено. Неуплаченные налоги будут взысканы в бюджет за счёт арестованного имущества.