На главный фестиваль лета «Рязанское гостеприимство» съедутся мобильные гастрономические проекты со всей России

В пятницу и субботу, 26 и 27 августа, в рамках Международного Форума древних городов и празднования Дня города в Рязани при поддержке Правительства Рязанской области пройдет Фестиваль региональной кухни «Рязанское гостеприимство» с участием команды-шеф-поваров проекта «Гастрономическая карта России».

На Лыбедском бульваре (Мюнстерская площадь, у Елки) будет организована мобильная фуд-зона, представленная лучшими мобильными проектами региональной уличной еды со всей России — с Юга, из Заполярья и Сибири. Гостей фестиваля ждут 26 августа с 15.00 до 20.00, а 27 августа — с 13.00 до 20.00. В программе донские курники, баренцевы кармашки с олениной и треской, дирстроганов и варенье из морошки, бурятские буузы, хушууры и другие локальные блюда разных территорий. У рязанских рестораторов впервые будет возможность представить блюда из меню ресторанов в формате one-hand-food, то есть «помещающихся в одной руке», специально подготовленными для фестиваля: это «ломоть» с разными начинками, рязанские биточки «Косопуз», рязанские «чибрики» и уже известный в стране рязанский калинник.

На площадке кулинарных мастер-классов «Гастрономическая карта России» гости попробуют блюда и специалитеты русской кухни от Ассоциации шеф-поваров Рязанского края.

Партнер главного фестиваля лета в Рязани — производство российских фудтраков «Еда на колесах» (Москва). «Рязанское гостеприимство» — 32-й мобильный фестиваль региональной кухни с участием «Гастрономической карты России». Фестиваль-путешествие стартовал в 2018 году в Сочи в рамках чемпионата мира по футболу, проехал на 11 российских фудтраках ГАЗель NEXT до самой западной точки России Калининграда, посетил Нижний Новгород, Самару, Казань, доехал до Северного Кавказа, побывал в Сибири, где на горнолыжном курорте Шерегеш состоялся первый сибирский мобильный фестиваль при экстремально низких температурах. С 2019 года каждое тело фестивали арктической кухни проводятся в Териберке, на берегу Северного Ледовитого океана, а фестивали кухни народов России — в разных уголках страны. За 4 года сотни региональных шеф-поваров впервые вышли из своих ресторанов и отелей на улицу и представили свои блюда в формате уличной еды. На гастрономических фестивалях проекта большинство местных жителей и туристов впервые пробуют блюда кухни народов России, региональные продукты и специалитеты, знакомятся с кулинарными традициями региона-организатора.

Расписание гастрономических мастер-классов

26 августа (пятница)

16:00–17:00 — Рязанский калинник

Дмитрий Кирилин, основатель кафе «Графин», и Наталья Васильева, шеф-кондитер Кафе «Графин», Рязанская область

17:00–18:00 — Сырники с облепиховой сгущенкой и брусничным взваром

Победители кулинарного конкурса РДШ Владимир Кравцов, шеф-повар школы 360; Савелий Васильков, ученик 5 класса, Школа 360

18:00–20:00 — Урожай-2022 и русский разносол: мочение, соление, квашение

Маринованные грибы из рязанских лесов, малосоленые огурцы и помидоры нового урожая, Елена Кудряшова, управляющий Бутик-Отеля «Боровница» и шеф-повар Ресторана «Боровница» Валентина Варламова

Квашеные лимоны, Максим Рыбаков, бренд-шеф ресторана «Ново», Нижний Новгород

27 августа (суббота)

14:00–15:00 — Яблоко печеное с пряничным сырником, мармеладом из черноплодки

Ирина Данилова, бренд-шеф ресторана-сыроврани «Буфетъ» и президент Ассоциации кулинаров Рязанского края

16:00–17:00

Бутерброд с карасем

со свежим огурцом, молодым редисом, копченой сметаной и вяленым желтком – презентация идеи уличной еды для Фестивалей в Рязани.

Вареники из репы

с начинкой из творога с соусом из черной смородины и медовыми сотами

Максим Титов, шеф-повар Гастробара «Есть», Рязань

18:00–19:00 — Русские закуски

Максим Рыбаков, бренд-шеф ресторана «Ново», Нижний Новгород

19:00–20:30

Перлов — особый северный плов из перловки и оленины

Катя Мун, владелица Мобильной Арктической кухни «Вкус Арктики – Френдшеф», Кировск, Мурманская область

Бурятские буузы

Эрдэм Вампилов, повар сети ресторанов бурятской кухни «Орда», Республика Бурятия

Настоящая белевская пастила

Марина Штондина, Белевская пастильная мануфактура