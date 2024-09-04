Среда, 4 сентября, 2024

На Форуме древних городов в Рязани обсудят лучшие практики сохранения культурного наследия

Автор: 7info7

Опубликовано

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7 сентября в рамках деловой программы «Форума древних городов» в Рязани пройдет онлайн-встреча руководителей учреждений культуры Рязанской области с зарубежными и российскими партнерами.

В формате делового завтрака «Мировое кафе» представители художественных музеев, театров, библиотек, музейных заповедников и управлений культуры обсудят лучшие практики сохранения и популяризации культурного наследия древних городов.

Участники встречи обсудят опыт взаимодействия и перспективы реализации новых проектов. К диалогу присоединятся представители из дальнего и ближнего зарубежья, а также коллеги из других регионов России.

Также примут участие руководители Рязанского областного художественного музея им. И.П. Пожалостина, Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, научно-образовательного объединения государственного университета «Институт Конфуция» Рязанского имени С.А. Есенина, Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, управления культуры и туризма города Скопина, Рязанского областного театра кукол, Рязанской областной филармонии, Рязанского областного научно-методического центра народного творчества.

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