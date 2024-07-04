На федеральных трассах в Рязанской области борются с жарой

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ближайшую неделю на территории Ростовской, Волгоградской, Тамбовской и Рязанской областей воздух прогреется до 33-38 градусов по Цельсию. В связи с жаркой погодой ФКУ Упрдор Москва-Волгоград принимает меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда по сети федеральных дорог.

Так, при температуре свыше 32 градусов подрядные организации, ответственные за содержание автодорог, проливают водой проезжую часть в наиболее опасных местах (спуски, подъемы, места разгона и торможения). Задача – уменьшить нагрев асфальта, и как следствие, предотвратить образования колеи и аварийных ситуаций на дороге.

Кроме того, в полосе отвода подведомственных трасс проводят опашку. Это превентивная мера, чтобы в случае степных пожаров не допустить подступа огня к дороге и обеспечить беспрерывный проезд: техника пропахивает почву вдоль проезжей части, создавая таким образом полосу, непреодолимую для низового ландшафтного пожара.

Всего в противопожарных мероприятиях на сети федеральных автодорог задействовано 38 единиц техники: в Ростовской области – 7, в Волгоградской – 17, в Тамбовской – 11 и в Рязанской 3 единицы.

В ведении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград находятся 2493 км федеральных автодорог в 5 регионах Российской Федерации. В том числе 237,470 км – в Рязанской, 636,638 км – в Тамбовской, 66 км – в Воронежской, 1201,39 – в Волгоградской и 347,780 – в Ростовской областях.