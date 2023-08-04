На 19 улицах Рязани провели ямочный ремонт

Мэрия отчиталась о результатах ямочного ремонта на текущей неделе.

Около 1700 кв. м. ям было заделано на улицах Керамзавода, Островского, Первомайский проспект, Михайловское шоссе, Фирсова, Солнечная, Дзержинского, Высоковольтная, подъезд к детскому саду №112 по улице Советской Армии, Дачная, Кудрявцева, Тепличная, Кальная, Гагарина, Ушинского, Стройкова, Шоссейный переулок, поселок Мехзавода и МОГЭС.

На следующей неделе рабочие выедут на улицы 5-я Линия, Ленинского Комсомола, Бирюзова, Монастырская площадь, Чкалова, Кутузова, Высоковольтная, Гайдара, автодорога на поселок Божатково, а также 2-й проезд Осипенко, 3-й проезд Осипенко, 4-й проезд Осипенко, 5-й проезд Осипенко и 6-й проезд Осипенко.