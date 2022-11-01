На 12 улицах Рязани и в посёлке Карцево 1 ноября заменят уличные светильники

В Рязани продолжаются работы по замене уличных светильников. 31 октября планировалась установка 231 светильника, но из-за погодных условий план был выполнен не полностью.

По сообщению мэрии, 1 ноября работы будут продолжены на Первомайском проспекте, Коммунистическом переулке, Семинарской, Кольцова, Ряжском шоссе, Интернациональной, Бирюзова, пос. Карцево, Куйбышевском шоссе, Семинарской, Соборной, Вокзальной, Чкалова.

Напомним, по двухлетнему контракту до февраля будущего года во всех районах Рязани заменят около 15 тысяч светильников.

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