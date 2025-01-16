«Мы помним нашего Героя»: как на Родине легендарного молодогвардейца Ивана Земнухова увековечили его имя

«…И я стремлюся всей душою

Увидеть то, откуда я.

Родное небо над собою

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Поля, леса вокруг себя.»

Это строчки из стихотворения молодогвардейца, Героя Советского Союза Ивана Земнухова. Складывая буквы в слова, слова в строки, задавая им рифму и смысл, юный Ваня, с детства тянувшийся к творчеству, поэзии, слову, скорее всего, думал о родных краях… Он родился на Рязанской земле. Село Ольхи, деревня Илларионовка отсылают нас к детству героя. Именно отсюда начинался путь Ивана Земнухова на Донбасс. Путь героизма, труда, самоотверженности, путь неизмеримой любви своей родине. Любовь эта особой нитью протянулась от трогательных патриотических стихов к жертвенному подвигу во имя своей страны, который пришёлся на страшный период военного лихолетья.

На январь приходятся дни памяти героев «Молодой гвардии». Страшная казнь молодогвардейцев совершилась в январе 1943 года. Символично, что первый материал проекта мы публикуем именно сейчас.

Наше путешествие на родину Земнухова состоялось ещё летом, 15 августа. Команда проекта «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» ранним утром выезжает из Рязани. Путь неблизкий, более двух часов езды по устремлённой вдаль трассе сквозь утопающие в созревших жёлтым изобилием поля и пышущие зелёной свежестью леса. Вся эта красота наводит нас на мысль о том, какое важное значение в формировании характера человека играет место рождения. И, скорее всего, то, что маленький Ваня видел и чувствовал в детстве в окружённой бескрайними просторами небольшой Илларионовке, заложило фундамент его личности.

В деревне Илларионовка Иван Земнухов с семьёй прожил до девяти лет, затем семья уехала на заработки в Краснодон (ныне – Луганская Народная Республика). Но спустя многие десятилетия имя героя не забывают на малой родине. Да и народная память живёт не только в душах и сердцах людей, но и воплощена сразу в нескольких знаковых местах, которые стали особыми точками притяжения неравнодушных земляков.

Добиваются исторической справедливости и не боятся больших проектов

На въезде в Ольхи нас встречает высокая стела. Уже знакомые черты лица… Золотым вылиты славные фамилия, имя, отчество и звание «Герой Советского Союза». Стела появилась сравнительно недавно. Местный краевед, один из активистов, выступающих за сохранение памяти о молодогвардейце на его малой родине, Николай Балашенков рассказывает: раньше здесь стоял памятный баннер, но со временем он пришёл в негодность. К столетию Ивана Земнухова, которое пришлось на 2023 год, удалось разработать проект въездной стелы и воплотить его в жизнь.

– Заменить один баннер на другой – это неинтересно. Таким конструкциям свойственно со временем ветшать, приходить в негодность. Создали рабочую группу, совещались, было много предложений, чем баннер заменить… В итоге пришла идея установить стелу. Несколько вариантов эскизов разработали, провели конкурсный отбор, выбрали исполнителя. И в очень сжатые сроки проект удалось реализовать, — рассказывает Балашенков.

Идею нашла отклик у местных и региональных властей. В итоге проект профинансировали.

— Земляки были очень рады! Сразу утвердились в общем чувстве, что жизнь в Ольхах идёт, а мы помним нашего героя-молодогвардейца. На памятные даты, например, на 9 мая, на 22 июня, на 8 сентября (день рождения Ивана Земнухова) мы обязательно собираемся здесь. Это место стало действительно знаковым для каждого, — признаётся краевед.

В разговоре Николай Балашенков с улыбкой признаётся: работа по увековечиванию памяти земляка-молодогвардейца ведётся настолько активно и вовлечённо, что удалось даже небольшую историческую несправедливость устранить – обозначить придорожными знаками начало и конец деревни Илларионовка. Так вышло, что знаки отсутствовали долгое время. Но немного упорства, и теперь водители и пешеходы видят чёткие обозначения, указывающие на то, что те приближаются к месту, где прошли первые годы жизни молодогвардейца.

«Низкая, окружённая молодыми вербами и осокорями изба…»

К сожалению, не сохранился тот дом на краю этой деревни, где жил с семьёй маленький Ваня. О том, как выглядела постройка, мы можем судить лишь из воспоминаний, которые собрал писатель и публицист Владимир Башков. В восьмидесятые годы, работая над документальной повестью «Иван Земнухов», он посетил малую родину героя. Как итог – в произведении нашлось место лирическим описаниям Илларионовки и дома Земнуховых:

— Ночь напролёт бесновалась над Илларионовкой запоздалая мартовская вьюга. Лишь на рассвете стала утихать непогода. Деревенскую улицу, по которой накануне бежали, скатываясь под бугор, быстрые мутные ручьи, перемело высокими сугробами. Кусты, крыши домов и амбаров накрыли белые пушистые шапки. Внизу, на Вопше, исчезли под обманчивым одеялом многочисленные проруби и тропки, и, коли пойти теперь напрямик, неведомо, дойдешь ли до другого берега… Низкую, окружённую молодыми вербами и осокорями избу Земнуховых, что стояла на высоком берегу реки крайней в деревенском порядке, снова занесло по самые окна…

Николай Балашенков указывает на рельефные и природные очертания местности. Вот канава – здесь проходила граница Илларионовки. Раскидистая ветла – за ней стояла изба. А теперь говорят о месте рождения Земнухова не только они, но и большой памятный камень, который установили к столетию со дня рождения героя-молодогвардейца.

– Здесь, в этой деревне, Иван Земнухов родился, в этой деревне ходил в начальную школу. Задача увековечить это место стало нашей общей – и местных жителей, и активистов, и представителей власти. Нашли вот такое решение – памятный камень с табличкой. Теперь здесь проводятся митинги, возложения цветов. Сюда приезжают школьники, неравнодушные граждане. Такая вот достопримечательность и Илларионовки, и Ольхов, — рассказывает с гордостью краевед.

Местные активисты размышляют, чем ещё «укрепить» эту достопримечательность. Например, есть идея установить около камня памятные стенды с информационным текстом. Да и если серьёзно задумываться о том, как связать все памятные места Ольховского сельского поселения между собой, логично в голове зарождается мысль о проработке «земнуховской» тропы или карты, на которой все эти объекты с координатам будут отражены. Но всё это – дело будущего, а, как мы знаем, возможностям и инициативам неравнодушных людей нет преград.

Вместо тракторной грязи – парк имени Земнухова

Команда проекта «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» – в селе Ольхи. Именно здесь, в Ольховском филиале Казачинской средней школы располагается открытый в 1976 году в музей имени Ивана Земнухова. У истоков музея стоял директор учреждения Евгений Куликовский – первый учитель маленького Вани, участник Великой Отечественной войны.

По-особенному трогательно звучит тот факт, что о подвиге своего ученика и страшной казни, которой молодого человека подвергли фашистские захватчики, Куликовский узнал, находясь на фронте. Символично, что памятные таблички Земнухова и Куликовского – рядом на фасаде школы.

Конечно, о прекрасной музейной экспозиции нашей команде хотелось бы рассказать отдельно. И в дальнейших материалах проекта мы вернёмся к музею и к тем людям, которые работали и продолжают работать, чтобы сделать её нформативной и доступной. А пока – пройдём в сторону берёзовой рощи и мемориального комплекса.

Краевед Николай Балашенков рассказывает: местные часто называют эту рощицу парком имени Земнухова. Когда-то на её месте находилась площадка, относившаяся к правлению колхоза. Каждый день, в 8 часов утра, здесь собиралась сельхозтехника.

– Всё было перепахано, грязь невозможная… И тогда председатель колхоза настоял на том, чтобы сюда прекратили приезжать трактористы, а на месте грязи были высажены берёзы. Так и разбили в итоге этот парк. Жители села сюда с удовольствием приходят, даже субботники проводим здесь все вместе, – рассказывает Балашенков.

Окружённый этими тонкими берёзами, в самом центре села – мемориал. Здесь на белом камне высечены имена воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. И здесь же находится бюст Ивана Земнухова. Центральные патриотические мероприятия Ольховского сельского поселения, траурные и торжественные митинги проводятся именно здесь. Десятки людей устремляются сюда в день рождения Земнухова.

Имя молодогвардейца не забывают и прославляют из поколения в поколение. Местные жители уверены: большое значение в сохранении исторической памяти, памяти о героях Великой Отечественной войны и Победе имеют те места, где герои родились и жили. И место рождения Земнухова – не исключение.

В наших следующих материалах мы вновь вернёмся в Ольховское сельское поселение и познакомимся с местным школьным музеем Ивана Земнухова, прогуляемся в Рязани по улицам, названным в честь молодогвардейцев, вспомним их бессмертный подвиг, а также пообщаемся с наследниками и хранителями памяти о нашем легендарном земляке.

Проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» реализует АНО «Центр развития КВН» при поддержке Министерства территориальной политики Рязанской области. Партнёры проекта: Музей Победы на Поклонной горе, Музей «Молодая Гвардия» (ЛНР, г. Краснодон), РГУ имени С.А.Есенина, МОУ «Казачинская средняя школа», Рязанское региональное отделение Союза журналистов России, Сетевое издание 7info.ru.