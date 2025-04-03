Судьба и подвиг «илларионовского поэта»: как биографию молодогвардейца Ивана Земнухова по крупицам восстановили в школьном музее

Люди, пройдя через вьюгу

И сквозь пожарища дней,

Будут дороже друг другу,

Будут друг другу родней.

У истоков создания этого памятного места стоял фронтовик, первый учитель молодогвардейца Ивана Земнухова. Дело педагога по сохранению исторической памяти продолжили неравнодушные потомки, для которых подвиг героя стал нравственным ориентиром. Именно здесь, на Рязанской земле в селе Ольхи, детально восстанавливали биографию славного земляка. Уникальные материалы и экспонаты можно увидеть в стенах местной школы, над их сохранением уже много лет трудятся и учителя, и ученики.

Команда проекта «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» — в историко-краеведческом музее имени Ивана Земнухова. Как создавали этот музей, благодаря чему он помогает глубже понять личность и судьбу героя? Чем музей интересен современной молодёжи и как помогает находить себя и своё призвание?

Сохранил память об ученике-герое

Историко-краеведческий музей имени молодогвардейца Ивана Александровича Земнухова берёт своё начало в 1976 году. Его заложил директор Ольховской школы Евгений Александрович Куликовский. Особая история связывает Земнухова и Куликовского. Когда-то маленький Ваня переступил порог илларионовской начальной школы и буквально впечатлил педагога особым усердием и исключительным старанием. После отъезда семьи Земнуховых в Краснодон пути Ивана и Евгения Александровича, казалось бы, разошлись. Но сошлись они незримо в сороковые годы, когда страшной грозовой тучей нависла над страной Великая Отечественная война. Евгений Куликовский, который воевал в составе 1-го Украинского фронта, узнаёт о гибели и подвиге ученика и других молодогвардейцев из газет. Тогда и зарождается в его голове мысль о том, что память о доблестном молодом человеке необходимо непременно увековечить на его родине.

За много лет работы в школьном историко-краеведческом музее имени Ивана Александровича Земнухова удалось сделать многое. Собраны ценные материалы о судьбе Героя Советского Союза и его соратников. Хранятся в музее подлинные артефакты, связанные с Земнуховым. Далеко не каждый школьный музей может похвастаться этим. Совсем недавно, в 2023 году, когда отмечали столетие молодогвардейца, в музее провели реконструкцию. Обновлены стенды, организованы два тематических раздела — «Детство. Школьные годы» и «Подвиг. Память народная». Их команде проекта «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» удалось подробно изучить.

«Книга словно бы разбудила в нём что- то, преобразила его…»

Гостей историко-краеведческого музея приглашают в первый зал. Здесь трепетно и с любовью воссоздан быт избы, в которой жила семья Земнуховых, а также атмосфера школьного класса, в котором будущий Герой Советского Союза получал первые знания. И здесь – не просто сухие факты. Сделать экспозицию эмоциональной и яркой помогают отсылки к повести Михаила Башкова «Иван Земнухов». Автор лично приезжал на родину молодогвардейца, собирал вспоминания, которые сейчас представляют особую ценность для потомков. Узнаём о семье Вани: об отце Александре Фёдоровиче, искусном плотнике, о матери Анастасии Ивановне, хлопотливой хозяйке, которая всегда держала жилище в чистоте. Тематические экспонаты отсылают нас в двадцатые-тридцатые годы прошлого столетия. Экскурсия, которую проводит волонтёр музея Анжелика Карпукова, наполнена яркими образами.

Словно появляется возможность заглянуть в гости к семье Земнуховых, где утром разливается парное молоко по жестяным кружкам, а по вечерам ведутся тихие размеренные разговоры за чаем со смородиновым листом. А если пуститься в фантазии, то можно вообразить, как совсем маленький Ваня за столом, укрытым белоснежной скатертью, складывает из слогов первые прочитанные им слова, заучивает наизусть вдохновляющие стихотворения Пушкина, Лермонтова, Некрасова.

В первый класс Иван Земнухов пошёл 1 сентября 1930 года. На тот момент ему ещё не было семи лет. Так рано на учёбу взяли Ваню в виде исключения, за упорство и жадное стремление к знаниям. Тогда в илларионовской начальной школе обучалось около тридцати человек. Времена были непростые, письменных принадлежностей и тетрадей на всех учеников не хватало.

Приходилось писать на старых газетах и обоях. Но даже несмотря на бытовые сложности, Ваня интерес к учёбе не утратил. Вот что рассказал Евгений Куликовский через много лет писателю Михаилу Башкову:

—Мне хорошо запомнился этот тихий, застенчивый мальчуган. А обратил я внимание на него вот по какой причине: Ваня до самозабвения любил читать. На переменах, бывало, все ребята играют, резвятся напропалую, но напрасно было искать его в компании шалунов. Устроится где-нибудь в уголке или, когда мороз на дворе, притулится к тёплой печке и с упоением читает какую-нибудь книжку. В такие минуты он ничего не замечает вокруг себя, ничего не слышит. Заметив эту его слабость, я как-то специально для Вани принёс из дому любимую свою книгу о цветах и растениях… Ваня принялся жадно перелистывать страницы, легко узнавая знакомые травы и цветы, только называя их по-местному, по-деревенски — очень красиво и поэтично, как называли их, видимо, его мать и бабушка. Книга словно бы разбудила в нём что-то, преобразила его — исчезли без следа обычные для него робость и скованность, он забросал меня вопросами, и передо мной явился живой, острый, жаждущий все новых и новых впечатлений и познаний ум незаурядного ребёнка.

Особенно впечатляет то, что любовь к чтению и учёбе, которая как раз зародилась в илларионовской школе, Ваня пронёс через всю свою жизнь. Внимание и особая вера учителя в ученика дала Ивану мощный заряд жизнелюбия и творчества, радость от познания нового. Через несколько лет, уже в Краснодоне в молодогвардейской среде, Иван Земнухов получит прозвище «Профессор», которое особенно точно отразит его глубокий характер.

– Я представляю Ивана Земнухова очень интересным и умным человеком, который много знает, – делится своими мыслями о личности героя музейный активист Анжелика Карпукова. – Я читала его стихи. Знаете, мне кажется, чтобы писать стихи, нужно быть очень талантливым человеком, очень… Просто так поэзия не даётся! Я горжусь тем, что я живу там, где родился Иван Земнухов. И я вижу, какой интерес к нему проявляют все, кто посещает наш музей. То, что я рассказываю о нём в ходе экскурсий, оставляет в душах людей след…

Илларионовский поэт, его клятва и подвиг

Много архивных документов и фотографий можно увидеть во втором зале музея. Стенды информируют посетителей о «краснодонском» периоде биографии Вани. В экскурсии отражены важные моменты судьбы героя – от переезда на Луганщину до подвига «Молодой гвардии».

И здесь нам в помощь живые воспоминания об Иване. Например, друзья, которых в Краснодоне у Вани было много, говорили, что Земнухов твёрд, никогда не отказывается от своих убеждений. Примечательно, что принципиальность в нём сочеталась с лирическим мировосприятием, благодаря которому стали рождаться любопытные стихотворные эксперименты. Был в жизни Ивана литкружок, старостой которого его назначили. Себя Земнухов, кстати, гордо называл «илларионовским поэтом», подчёркивая тем самым особую любовь к малой родине. Первое стихотворение «Желание» было посвящено как раз родной деревне, затерявшейся среди буйной зелени в просторах рязанской земли.

Пожалуй, один из самых драматичных разделов музея — тот, что повествует о подвиге «Молодой гвардии». О скорбной, но вместе с тем героической судьбе юных подпольщиков, которые боролись с фашистами, сказано и написано очень много. В музее Ольховской школы собрали всё самое важное, что нужно знать о подвиге, который в душах и сердцах народа обрёл бессмертие. Накал противостояния «Молодой гвардии» в оккупированном немцами Краснодоне определила для будущих поколений их клятва. Позднее будет найден листок, на котором слова клятвы своей рукой написал Иван Земнухов.

Преданные теми, кого считали своими соратниками, молодогвардейцы подверглись жесточайшим пыткам. Немцы не жалели молодёжь, которая распространяла листовки, поднимая дух жителей оккупированного Краснодона, срывала кровавые фашистские планы и собирала оружие для армии.

Страшным лейтмотивом звучит рассказ о казни молодогвардейцев. Чудовищный факт: перед тем, как сбросить тела подпольщиков в шахту №5, Ивану Земнухову прилюдно отрубают голову. Озверев от своей жестокости, фашисты и полицаи, учинившие казнь, будут пинать её, имитируя футбольный матч.

В школьном музее имени Ивана Земнухова хранится священная земля с тех мест, где в 1943 году немецкие оккупанты казнили членов «Молодой гвардии». Сейчас на этом месте расположен мемориальный комплекс «Непокоренные», посвящённый героям-молодогвардейцам. Капсулу с землёй в музей передали племянник Сергея Тюленина Юрий Галкин и племянник Сергея и Василия Левашовых Алексей Левашов. Ещё один ценный экспонат музея отсылает нас к мирной довоенной жизни, когда будущий Герой Советского Союза Иван Земнухов был ещё школьником. Учебник тригонометрии, в котором Земнухов оставил личную подпись, был передан музею его братом Александром.

«Мне Иван Земнухов близок…»

История о подвиге Ивана Земнухова и других членов «Молодой гвардии» не оставляет никого равнодушными. Сменяют друг друга поколения, но этот подвиг находит отклик в душах людей. А для кого-то и вовсе становится жизненным наставлением. Даниил Серёгин, когда был помладше, проводил экскурсии в музее Ольховской школы. Теперь он – студент истфака МГПУ. Молодой человек рассказывает, что события Великой Отечественной войны представляют для него не только профессиональный интерес, но и находят глубокое отражение в его душе. И личность Ивана Земнухова в его исследованиях занимает особое место.

– Тема подвига Земнухова мне очень близка, ведь мы с ним из одного села, правда, родились в разное время. Когда я проводил экскурсии в музее, то старался донести факты до людей, рассказать им, как всё обстояло на самом деле. Мне Иван Земнухов близок тем, что решился на подвиг, не задумываясь о последствиях. Своя собственная жизнь его на тот момент заботила в последнюю очередь, потому что определялась судьба страны. Мне вообще тема подвига в Великой Отечественной войне очень близка. Я с ненавистью отношусь к нацистскому режиму, потому что это самое большое зло, которое человек мог придумать и создать. Иван Земнухов против него боролся и геройски отдал за это жизнь, – говорит Даниил.

Идут годы. В Ольховской школе сменяют друг друга поколения учеников, но остаётся неизменным интерес местных жителей к подвигу земляка Ивана Земнухова. Продолжаются исследования личности и судьбы молодогвардейца. На экскурсии приходят новые мальчишки и девчонки. И чувства гордости и огромной признательности герою наполняют их сердца.

Екатерина Щеренкова

Проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» реализует АНО «Центр развития КВН» при поддержке Министерства территориальной политики Рязанской области. Партнёры проекта: Музей Победы на Поклонной горе, Музей «Молодая Гвардия» (ЛНР, г. Краснодон), РГУ имени С.А.Есенина, МОУ «Казачинская средняя школа», Рязанское региональное отделение Союза журналистов России, Сетевое издание 7info.ru.

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