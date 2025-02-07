Под знаменем славного имени: подвиг молодогвардейца Земнухова вдохновляет потомков-земляков на благие дела

Люди, пройдя через вьюгу

И сквозь пожарища дней,

Будут дороже друг другу,

Будут друг другу родней.

Второй материал проекта «Иван Земнухов. Путь на Донбасс», как и первый, мы хотим начать с жизнеутверждающих строк авторства молодогвардейца. Творчество Героя, пронизанное мотивами любви и дружбы, становится особым созидательным ориентиром для наших авторов. И, конечно же, с уверенностью каждый из нас может сказать, что славный подвиг юного Вани и его товарищей — это то событие, которое оставляет глубокий след в душах, сердцах, памяти и того поколения, что стало свидетелем Великой Отечественной войны, и нескольких поколений наследников Великой Победы.

О нашем земляке Иване Земнухове пишут книги, в его честь устанавливают бюсты и барельефы, его именем называют улицы в Сочи, Калининграде, Волгограде, Петрозаводске, Воронеже, Новосибирске и, конечно, в Рязани. И вновь мы возвращаемся на малую родину Героя Советского Союза, в Шацкий район, село Ольхи и деревню Илларионовка. Какими славными делами прославляют земляки имя Ивана Земнухова?

Иван Земнухов родился в деревне Илларионовка. Сегодня в ней осталось не так много местных жителей, зато в соседнем селе Ольхи жизнь кипит. Здесь память о местном герое чтут и передают из поколения в поколение. О бережном отношении к сохранению памяти о герое говорит огромная яркая стела, установленная при въезде в Ольхи. Она построена по инициативе местных жителей. Возле стелы они собираются каждый год в памятные даты: на 9 мая, 22 июня и 8 сентября, день рождения Ивана Земнухова. А ещё именно эта стела является одной из точек лыжного маршрута курсантов Рязанского воздушно-десантного училища. Традиционно этот лыжный переход протяженностью более 700 километров десантники проходят в феврале.

В самом селе Ольхи возле местной школы в 2013 году установили бюст Ивана Земнухова. Ухаживают за ним и за территорией вокруг ученики и учителя. Здесь же проводят и различные патриотические мероприятия: митинги, шествия, концерты и многое другое. Читать также: «Мы помним нашего Героя»: как на Родине легендарного молодогвардейца Ивана Земнухова увековечили его имя

В школе работает музей, посвященный молодогвардейцу. Он появился в далеком 1976 году по инициативе директора Евгения Александровича Куликовского. В музее хранятся копии ценных писем, документов, фотографий, принадлежавших семье Ивана Земнухова, а также книги о нем, документальные фильмы о героях–молодогвардейцах, краеведческие материалы о семье Земнуховых и их родственниках, воспоминания учителей, одноклассников, соседей и товарищей Ивана Александровича и многое другое. С 1983 года при музее работает школьное краеведческое объединение «Истоки». Ученики, входящие в его состав, проводят исследовательские работы, собирая информацию непосредственно у жителей села Ольхи.

Интерьеры музея, посвящённого молодогвардейцу Ивану Земнухову

Ольховская школа является филиалом Казачинской средней школы. Здесь о Герое Советского Союза говорят много и часто. В целом в школе делается большой акцент на патриотическое воспитание, поэтому об Иване Земнухова здесь регулярно рассказывают на классных часах, в его честь проводят концерты и другие мероприятия.

В 2023 году учительница математики Казачинской средней школы Юлия Назарова участвовала в конкурсе «Учитель года». По правилам она должна была проводить уроки для учеников другой школы – Чернослободской. На одном из испытаний конкурса Юлии было необходимо провести воспитательное событие. Так как 2023 год был годом 100-летия со дня рождения Ивана Земнухова, над темой она не думала долго. Материала у нее было много. На их основе она создала буклеты, в которых была собрана информация о подвиге молодогвардейца, которые ребята унесли с собой на память об уроке.

В Шацке, конечно, тоже трепетно относятся к местному герою. Именем Ивана Земнухова названа одна из улиц города. Его портрет поместили на мемориальный стенд, посвященный памяти шацких Героев Советского Союза и Полных Кавалеров Ордена Славы. Увидеть его можно в Казачьем центре.

Среди портретов Героев — портрет Ивана Земнухова

Самое яркое событие года, которое устраивают в честь молодогвардейца – межрегиональный мотокросс. В 2024 году он состоялся в 43-й раз. Ежегодно на него собираются спортсмены из разных регионов страны: Рязаснкой, Пензенской, Ульяновской, Ивановской, Волгоградской, Тамбовской, Мурманской, Самарской, Владимирской, Московской и других областей. Поздравить и поддержать участников соревнований приезжает родственник Ивана Земнухова Юрий Земнухов.

Организаторами зрелищного события выступает региональное отделение ДОСААФ России при содействии министерства физической культуры и спорта Рязанской области, администрации Шацкого района и Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта.

Фото Кристины Аманн

Подвиг молодогвардейца оставил заметный след в истории всей страны. Важно, чтобы память о нем угасла. Шатчане как никто понимают это, и бережно хранят историю жизни и героического подвига земляка.

Кристина Аманн

Проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» реализует АНО «Центр развития КВН» при поддержке Министерства территориальной политики Рязанской области. Партнёры проекта: Музей Победы на Поклонной горе, Музей «Молодая Гвардия» (ЛНР, г. Краснодон), РГУ имени С.А.Есенина, МОУ «Казачинская средняя школа», Рязанское региональное отделение Союза журналистов России, Сетевое издание 7info.ru.