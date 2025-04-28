«Обо мне не беспокойтесь, чувствую себя геройски». Как встретил свою погибель молодогвардеец Земнухов и остался в сердцах поколений

Мой преданный и славный друг,

Мой брат прекрасный Саша,

Ты уехал далеко на юг,

Но неразрывна дружба наша.

*Пятнадцатилетний Иван Земнухов своему брату Александру

В юношестве Ваня, как и все дети, строил планы на будущее, мечтал, делился с братом и сестрой сокровенным, занимался любимым делом. И никто из родных и близких, как и сам Иван, подумать не мог, что ему придется воевать, а тем более что его жизнь так героически и при этом трагически закончится. Как же из маленького, любящего литературу Вани вырос Герой Советского Союза Иван Александрович Земнухов?

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Историю жизни Ивана Земнухова по крупицам восстановили в музее «Молодой гвардии» в Краснодоне со слов его мамы Анастасии Ивановны, сестры Нины Александровны, выживших участников подпольной организации. Сотрудники музея рассказали, какие подлинные вещи представлены в их экспозициях, какую роль сыграл Земнухов в молодогвардейской организации и как сложилась жизнь юного Вани и его соратников.

С ранних лет Ваня проявляет интерес к литературе, много читает, в 13 лет начинает писать собственные стихи. В школе Ваня Земнухов был старостой литературного кружка. Товарищи в шутку называли Ваню «профессором» за начитанность, зрелые суждения и глубокие знания произведений.

Аттестат Ивана Земнухова Аттестат Ивана Земнухова, выше семейное фото Распорядок дня Ивана Земнухова

Братья

Ваня с самого детства был особенно близок со своим братом Александром. Он с радостью делился своими размышлениями о жизни, мечтами, впадая в преувеличения и крайности. В порыве юношеского обожания он признается, что в письмах старшего брата находит «неповторимо гениальные мысли».

«Твое письмо, Саня, столько радости принесло мне, что и представить не можешь. Еще ничьему в своей жизни письму я не радовался, как твоему. Благодарю за внимание к моим стихам, чего они не заслуживают. Если же они тебя интересуют, я буду посылать всякий раз с большой радостью. В стихах я выражаю больше, чем где-либо, свою тоску, свой взгляд на окружающее, свою любовь», — писал Иван Земнухов своему брату.

Иван часто отправлял брату свои стихотворения с просьбой дать совет, исключить ли подчеркнутое четверостишье или нет. Так, 22 января 1939 года будущий молодогвардеец отправляет Александру следующее стихотворение:

Ваши глаза уже сердце покорили.

И образ Ваш, рисующий печаль,

В сердце трепетном путь к любви пробили,

Тот путь ведет в неведомую даль.

Любовь, любовь, кому ты не известна,

Кто не проклял, не обожал тебя.

Ты, как цветы весенние, прелестна,

Как ночь осенняя, жестока и темна.

Я верный раб, всегда я жил тобою,

На миг забыв, я вспомнил тебя вновь.

Изнуренный безумной суетою,

Пришел к тебе, неверная любовь.

Прекрасный облик сердце покоряет:

Кровь по телу движется быстрей,

Улыбка на лице игривая сияет,

Улыбки той, друг, не найдешь ясней.

Миг веселишься, час грустишь,

Не раз дыханьем затаенным

За юною прелестницей следишь.

Всё. Вот, дорогой брат, суди,

Прочитав эти стихи.

В твоих правах меня ругать,

Безумцем, другом называть.

Ваня Земнухов среди пионеров 5 класса, 2-й ряд сверху, 2-ой справа Иван Земнухов среди учеников 6-го класса школы №1 им.Горького 1-й ряд сверху 2-й слева

«Смерть за смерть, кровь за кровь!»

Иван мечтал стать юристом и был рад, когда его направили на юридические курсы в Ворошиловград. Правда, доучиться у него не получилось. Летом 1942 года фашисты оккупировали Ворошиловградскую область.

В занятом нацистами Краснодоне Иван Земнухов активно включился в работу подпольной организации «Молодая гвардия». Каждый, кто вступал в ряды отряда, давал клятву, которую написал Иван Земнухов: «Клянусь мстить беспощадно за сожжённые и разорённые города и сёла. За смерть 32-х шахтёров-героев. Смерть за смерть, кровь за кровь!» Текст клятвы, написанный Земнуховым, хранится в музее «Молодой гвардии».

Стих Борьба за свободу Ивана Земнухова

Вместе юные участники организации разрабатывают планы боевых операций. Молодогвардейцы начинают свою деятельность с написания и распространения листовок, которые в большинстве своем также составлял Иван в силу своей образованности. В канун 25-й годовщины Октябрьской революции молодогвардейцы на зданиях Краснодона и ближайших посёлков вывесили 8 красных флагов – государственных символов СССР.

В ночь на 6 декабря 1942 года, в День Конституции СССР, молодогвардейцы подожгли здание немецкой биржи труда, где хранились списки людей, предназначенных к угону на принудительные работы в Германию. От насильственного вывоза были спасены около 2 тысяч юношей и девушек.

Разгром юных подпольщиков и невосполнимые потери

Январь 1943 года нарушил планы молодогвардейцев. Используя осведомителей, немцы выследили юных партизан, и начались массовые аресты членов «Молодой гвардии».

Во время допросов все партизаны подвергались страшным пыткам. Их избивали до потери сознания, ломали ноги и руки, обливали холодной водой, бросали в карцер, применяли другие пытки.

Узнав об аресте Мошкова и Третьякевича, Земнухов пошел выручать товарищей, надеясь, что его юридических знаний хватит, чтобы вызволить единомышленников. Однако оттуда он уже не вернулся. Письма, которые хранятся в музее, и рассказы сестры свидетельствуют, что в заключении Земнухова подвешивали к потолку — из ушей, рта лилась кровь, обливали водой и снова подвешивали, вставляли под ногти сапожные иглы. Несколько раз в день Ивана секли электрическими проводами, избивали, но он молчал.

«От жителя Краснодона Ленского Рафаила Васильевича, который содержался с Ваней в одной камере, узнала, что палачи выводили Ваню раздетого во двор полиции и на снегу избивали до потери сознания», — рассказывала Нина Земнухова.

Во время очередной пытки фашист ударил юношу кулаком, повалил на пол и избивал ногами. При этом он разбил стекла его очков, осколки вонзились Ивану в глаза. Он ослеп.

Молодогвардейцы понимали, что в живых им не остаться, и мужественно встретили свой последний час. Так, в своем последнем письме Иван написал: «Обо мне не беспокойтесь, чувствую себя геройски».

Иван Земнухов (справа) с товарищем во время отдыха в Святогорске, 1940 г.

После жестоких пыток ночью 15, 16 и 31 января 1943 года все арестованные молодогвардейцы были казнены. Расстрелянными, а большей частью живыми, более 70 человек было сброшено в шурф шахты № 5. Земнухова казнили 15 января.

14 февраля 1943 года Краснодон был освобождён. Родные и близкие поспешили к месту гибели молодогвардейцев. Перед ними предстала страшная картина: черная пропасть шурфа, кровь, обрывки одежды и обуви. Из глубины 53-х метрового шурфа извлекли 71 тело.

Сестра Ивана вспоминала: «Стали доставать оттуда нечеловеческие, страшные, измученные, пестрые трупы. Ходили мы к этой шахте ровно две недели, пока дошла очередь до нашего Вани. Достали Ваню. У него выкручены руки, ноги, перебито туловище, и тело его было очень жуткое, даже рассмотреть его тело было невозможно. Описать это очень трудно. А поэтому кончаю».

Анастасия Ивановна и Нина Земнуховы у своего дома

Похоронен Иван Земнухов в братской могиле героев на центральной площади города Краснодона.

Выжившие участники «Молодой гвардии», родители молодогвардейцев ездили группами по Советскому Союзу, рассказывали о своих детях, их подвигах. Указом Президиума Верховного Совета СССР члену подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» Ивану Александровичу Земнухову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Мать Ивана Земнухова в его комнате беседует с экскурсантами

Аллея молодогвардейцев

В ноябре 1943 года было принято решение о создании музея «Молодая гвардия» в Краснодоне. В это же время создаются памятники и называются улицы в честь молодогвардейцев. Улицы, где жили юные участники подпольной организации, названы в их честь. Например, на улице Громовой жила Ульяна Матвеевна, здесь до сих пор живут ее родственники. Сохранился дом Олега Кошевого, до войны там жили его родные, а в 1944 году в нем открыли музей. На улице имени Ивана Земнухова сейчас расположена городская больница.

По улице Юркина, самого юного участника «Молодой гвардии» (на момент создания организации Радию было 14 лет), можно выехать к мемориалу «Непокорённые». Он возведен на месте казни молодогвардейцев. Одна из фигур изображает Ваню Земнухова. У статуи перевязаны глаза, как и у Ивана после трагической потери зрения.

Памятник Клятва, город Краснодон

В 2022 году проведена реставрация мемориала, установлен Огонь памяти и аллея из информационных стендов с портретами всех участников «Молодой гвардии», которые погибли у шахты № 5, которые погибли в других местах, которым чудом удалось выжить. Все они находятся в одном боевом строю.

Подвиги «Молодой гвардии» должны жить в головах, сердцах и устах каждого из нас.

Анастасия Мериакри

Проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» реализует АНО «Центр развития КВН» при поддержке Министерства территориальной политики Рязанской области. Партнёры проекта: Музей Победы на Поклонной горе, Музей «Молодая Гвардия» (ЛНР, г. Краснодон), РГУ имени С.А.Есенина, МОУ «Казачинская средняя школа», Рязанское региональное отделение Союза журналистов России, Сетевое издание 7info.ru.