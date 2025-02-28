В честь кого из молодогвардейцев названы улицы Рязани и когда они появились

Сразу несколько улиц Рязани носят фамилия участников легендарного комсомольского подпольного движения «Молодая гвардия». Они появились в разное время и в различных районах города, но все вместе являются олицетворением памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. Сетевое издание 7info продолжает публиковать материалы в рамках проекта «Иван Земнухов. Путь на Донбасс», в котором обращается к подвигу и личности нашего земляка, героя-молодогвардейца и его доблестных товарищей. Конечно, мы не могли не рассказать о рязанских улицах, которые «озаглавили» фамилии молодогвардейцев. Мы обратились к нашему постоянному автору, краеведу Евгению Данилину.

Краеведческая дезинформация и реальная картина

«Молодая гвардия» – это подпольная организация комсомольцев, действующая на Луганщине, в городе Краснодоне в годы Великой Отечественной войны. В период оккупации Донбасса немецко-фашистскими войсками молодогвардейцы, рискуя своей жизнью, противостояли врагу. Молодые ребята подрывали вражескую мощь не на поле боя. Доблесть, смелость, пример отчаянной борьбы они демонстрировали в оккупированном городе. Всё началось с составления и распространения агитационных листовок среди жителей оккупированного города, а продолжилось эффективными подпольными операциями, которые нанесли фашистам серьёзный урон и укрепили дух и веру в Победу у местных жителей, оказавшихся под фашистских гнётом. Вот лишь несколько примеров таких операций: в ночь на 7 ноября 1942 года, в канун 25-й годовщины Октябрьской революции, молодогвардейцы на зданиях Краснодона и ближайших посёлков вывесили красные флаги – государственные символы СССР. В ночь на 6 декабря 1942 года, в День Конституции СССР, подпольщики подожгли здание немецкой биржи труда, где хранились списки людей, предназначенных к угону на принудительные работы в Германию. От насильственного вывоза были спасены около 2,5 тысяч юношей и девушек! Молодогвардейцы оказывали помощь семьям краноармейцев, собирали оружие, готовили новые диверсии… Когда подпольная деятельность комсомольцев была раскрыта, немцы подвергли их жесточайшим пыткам и казням. Среди мучительно убиенных — уроженец Рязанской земли, один из организаторов и участников движения «Молодая гвардия» Иван Земнухов.

Рязанский краевед Евгений Данилин вспоминает: в конце 60-х годов прошлого столетия он посещал краеведческий кружок, и одно из его занятий как раз было посвящено «Молодой гвардии».

— Из рассказа руководителя кружка я понял, что в городе Краснодоне стихийным образом собрались и организовали подпольную организацию молодые комсомольцы. Командирами у них были, якобы, Олег Кошевой и Ульяна Громова (их портреты висели в «Красном уголке» моей родной школы, также были вывешены портреты молодогвардейцев Сергея Тюленина и Любови Шевцовой). О каждой выше именованной личности руководитель краеведческого кружка рассказывал красноречиво и артистично. Но сейчас понимаю, что рассказы его были построены лишь на основе художественного произведения – книге Александра Фадеева «Молодая гвардия». И лично у меня сложилось тогда впечатление, что краснодонская подпольная организация – это небольшая группа комсомольцев Краснодона (порядка 10 человек), которые героически боролись с фашистами, – вспоминает Данилин. Реклама

На самом же деле молодогвардейцев было вовсе не десять, а десятки! После оккупации фашистами Краснодона летом 1942 года образовалось несколько молодёжных групп. Сама же подпольная комсомольская организация «Молодая гвардия» образовалась 30 сентября. Тогда руководители групп приняли решение объединиться и общими усилиями противостоять оккупантам. Основной задачей подпольщиков стала «…борьба с вражеской пропагандой, противодействие немцам во всех их мероприятиях, вооружённая борьба».

Действовало десять групп молодогвардейцев, каждую из которых возглавлял свой командир. Общее же руководство осуществлял в «Молодой гвардии» штаб. В его состав входили И.В. Туркевич, О.В. Кошевой, У.М. Громова, И.А. Земнухов, В.И. Третьякевич, С.Г. Тюленин, В.И. Левашов, Л.Г. Шевцова. Многие ошибочно считают, что командиром молодогвардейцев был Кошевой, на самом деле, это не так. Возглавлял организаций Туркевич.

Улица имени Земнухова

Евгений Данилин рассказывает: прогуливаясь по Московскому району, поблизости с ЖК «Метропарк», в прошлом году, он неожиданно для себя обнаружил, что появилась новая улица имени молодогвардейца, уроженца Рязанского края Ивана Земнухова (символично, что эта городская магистраль располагается по соседству с улицей имени Героя Советского Союза Александра Семёновича Полина). Вопрос появления улицы Земнухова в Рязани положительно был решён в 2018 году. Это далеко не первая рязанская улица, названная именем легендарного молодогвардейца. Есть и другие, но вот появились они значительно раньше…

Улица Ивана Земнухова в Рязани

Имя героя

В один и тот же день, 13 сентября 1943 года, были посмертно присвоены звания Героев Советского Союза пяти молодогвардейцам: Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину и Любови Шевцовой. Решением Рязгорисполкома от 20 февраля 1957 г. в посёлке Телецентр Октябрьского района города (этот посёлок больше известен под народным названием Шлаковый) одна из проложенных там новых улиц была названа в честь Олега Кошевого.

Улица Олега Кошевого в Рязани

А несколько позднее, но тоже в 1957 году, именами Сергея Тюленина, Любови Шевцовой, Ульяны Громовой названы были улицы в посёлке Мирный (через три месяца после появления улицы Шевцовой был наименован в честь неё и пересекающий улицу проезд). А улицы имени молодогвардейца Земнухова тогда на городской карте не появилось…

Сейчас в этом смысле всё встало на свои места. Улица имени нашего земляка, Героя Советского Союза Ивана Земнухова всё-таки есть на карте Рязани. Относится она к новой современной благоустроенной части города, где возвышаются красивые высотки, благоустраиваются пространства, начинает кипеть жизнь. И мы, рязанцы, можем этим только гордиться.

Улицы Рязани, названные в честь молодогвардейцев, — это дань памяти их славному подвигу. И, конечно же, важное напоминание всем нам о тех людях, которые приближали Победу. Напомним, что многое для сохранение памяти о герое-молодогвардейце Иване Земнухове делается непосредственно на его родине, в селе Ольхи и в деревне Илларионовка. А много хороших добрых дел в Шацком районе совершается под знаменем славного имени.

Проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс» реализует АНО «Центр развития КВН» при поддержке Министерства территориальной политики Рязанской области. Партнёры проекта: Музей Победы на Поклонной горе, Музей «Молодая Гвардия» (ЛНР, г. Краснодон), РГУ имени С.А.Есенина, МОУ «Казачинская средняя школа», Рязанское региональное отделение Союза журналистов России, Сетевое издание 7info.ru.