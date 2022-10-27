Четверг, 27 октября, 2022
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Мужчина убил знакомого, отказавшегося помогать ему в огороде

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе предварительного следствия установлено, что 24 июня 2022 года в утреннее время обвиняемый распивал спиртное вместе со своим знакомым, который на протяжении нескольких лет проживал у него. Хозяин дома стал предъявлять претензии по поводу того, что его гость, несмотря на договорённость, отказывается помогать ему в огороде. В результате конфликта, обвиняемый взял нож и нанес им несколько ударов в область шеи потерпевшего. От полученных ножевых ранений 60-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе расследования уголовного дела мужчина вину признал, в содеянном раскаялся. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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