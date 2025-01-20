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Фото: t.me/moscowproc
Происшествия

Мужчина, спрятавший труп женщины в машине Куценко, год назад вернулся с СВО

Алексей Самохин

Мужчина, спрятавший труп убитой женщины в машине Гоши Куценко , вернулся с СВО год назад. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Заседание по мере пресечения подозреваемому в убийстве прошло сегодня в Дорогомиловском суде. На нём выяснилось, что 30-летний Альберт Абдуллин в 2019 году был осужден по статье убийство на 13 лет лишения свободы. Во время заключения Абдуллин заключил контракт и вышел на свободу в феврале 2024.

В ночь с 18 на 19 января Абдуллин познакомился с 36-летней Дарьей Шуваловой. Парень предложил ей выпить, а затем между ними возникла ссора, в ходе которой Абдуллин 12 раз ударил девушку ножом.

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Обвиняемый познакомился со своей жертвой у Киевского вокзала. В процессе совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина достал из рюкзака тычковой нож и ударил им женщину, сообщает прокуратура Москвы.

«Желая убедиться в том, что она не выживет, я наносил еще удары в область тела, головы, туловища», — показал фигурант.

Труп подозреваемый спрятал в автомобиле «Запорожец», который зарегистрирован на актёра Гошу Куценко.

Абдуллин признался в содеянном, Дорогомиловский суд отправил мужчину в СИЗО.

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© Информационное агентство 7info

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