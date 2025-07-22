Мошенники под предлогом трейдинга криптовалюты похитили у рязанки 650 тысяч рублей

Под предлогом трейдинга криптовалюты мошенники лишили рязанку 650 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Жительница одного из сел Рязанского района 57 лет в «Телеграме» переписывалась с неизвестным, который предложил ей заработать деньги путём трейдинга криптовалюты. Злоумышленник пообещал женщине, что если она будет следовать его указаниям, то получит высокий доход при грамотной игре на курсе биткойна на спецплощадке. В течение месяца рязанка под влиянием мошенника переводила деньги на электронные кошельки неизвестных лиц. Всего она перевела 650 тысяч рублей. Прибыль женщина не получила и вернуть свои средства не смогла. Вскоре собеседник пропал со связи. Обманутая жительница обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают лиц, причастных к совершению противоправных действий.