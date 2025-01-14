Мошенники начали использовать новую схему обману, приглашая на работу в ПВЗ

Выявлен очередной вариант мошеннической схемы «фэйковый работодатель», сообщает телеграм-канал «Кибер полиция России».

Мошенники представляются владельцами пункта выдачи заказов популярных маркетплейсов и публикуют объявления о поиске сотрудников.

Откликнувшегося человека приглашают пройти собеседования в WhatsApp, во время которого выясняют, какая у него модель телефона. Преступников интересуют только пользователи Android.

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После заполнения анкеты направлялась ссылка для загрузки приложения якобы для работы, которое оказывалось Android-трояном удаленного доступа (RAT).

По данным компании F.A.С.С.T. Digital Risk Protection, сотрудники которой выявили новую схему мошенников, за месяц преступная группа заработала 5 млн рублей, совершив не менее 260 списаний со счетов жертв. Средняя сумма списаний — 19 000 рублей.

Мария Синицына, старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T дала рекомендации, как не стать жертвой мошенников.

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Владельцы ПВЗ — не маркетплейс, а частные предприниматели. Если вам предлагают работу, обратитесь непосредственно в ПВЗ и уточните, действительно ли там нанимают сотрудников и как происходит трудоустройство.

Не устанавливайте приложения по ссылкам — легальные приложения и доступы вам предоставят на рабочем месте.

Перепроверьте присланные ссылки, даже если визуально они похожи на официальные — в доменах мошенников всегда есть ошибки (подмена букв цифрами, лишние символы, а также буквосочетания, похожие на оригинальные — ai => al).