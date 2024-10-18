Мюзикл «Сорочинская ярмарка» открыл «Большие гастроли» в Рязанском музыкальном театре

Рязанский музыкальный театр в свой двадцатый юбилейный сезон впервые участвует в федеральной программе «Большие гастроли», организованной при поддержке ФГБУК «Росконцерт». В рамках неё с 17 по 20 октября спектаклями обменяются наши артисты и артисты Новоуральского театра музыки, драмы и комедии. Первой постановкой, отгремевшей на сцене в Рязани, стала мистическая комедия «Сорочинская ярмарка» по произведению Николая Гоголя.

Наполненный колоритными и притягательными персонажами, зажигательными танцевальными номерами и потрясающим юмором мюзикл втянул гостей в атмосферу непрерывного и хаотичного празднества, всем нам так или иначе знакомую и близкую.

Неоднократно по зрительному залу прокатывалась волна хохота или всеобщего трепета при исполнении отдельных, особенно трогательных номеров. Артистов Новоуральского театра провожали бурными овациями, но сколько бы раз они ни выходили «на бис» в этот вечер, радостная мысль от того, что впереди рязанцев ждут ещё две постановки, задавала тон происходящему.

Новоуральский театр музыки, драмы и комедии также привёз в Рязань музыкальную постановку «Ханума» и сказку «Серебряное копытце», которые обещают быть такими же масштабными и впечатляющими, как «Сорочинская ярмарка».

Рязанский музыкальный театр, в свою очередь, выступит на сцене в Новоуральске со спектаклями из золотого фонда своего репертуара – опереттой «Королева чардаша», мюзиклом «Три мушкетёра», музыкальной комедией «Бабий бунт» и мюзиклом «Приключения Дюймовочки».

Марина Кауркина, директор Рязанского музыкального театра, анонсировала также участие коллектива в Московском фестивале «Школьная классика», так что можно с уверенностью сказать, что сезон у наших артистов получается ярким и плодотворным.

Полина Иманова