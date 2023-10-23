Мэрия: в Рязани в 2023 году квартирами обеспечили 68 детей-сирот

В 2023 году в Рязани для детей-сирот закуплено и распределено 68 квартир, сообщает сайт городской администрации.

Из консолидированного бюджета на эти цели выделено более 196 млн рублей. По итогу проведенных закупочных процедур удалось сэкономить из выделенного бюджета более 5,5 млн рублей, что позволит закупить дополнительно 2 жилых помещения.

В этом году в техническое задание были внесены изменения — для детей-сирот не приобретаются квартиры на первом и последних этажах, торцевые и угловые. Также поправки устанавливают новые требования к установке окон — они должны быть с двухкамерными стеклопакетами.

Несмотря на то, что жилье для детей-сирот приобретается на вторичном рынке, требования законодательства к нему очень высокие. Перед каждой приемкой квартиры специальной комиссией проводится обследование помещения. В квартирах сделан современный ремонт, установлена сантехника и газовое оборудование. Жилые помещения обеспечены всеми инженерными системами. Дети въезжают в полностью благоустроенное и комфортное жилье.