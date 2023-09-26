Мэрия сообщила об изменениях в маршрутах №20 и №22

На рабочей встрече в мэрии, которую провел и.о. главы администрации Виталий Артемов, обсудили изменения в автобусных маршрутах №20 и №22.

Артемов поручил скорректировать расписание автобуса №22 «площадь Театральная – санаторий «Старица» в связи с просьбами жителей Солотчи. Теперь последний рейс из Рязани будет отправляться не в 21:00, а в 22:00. Кроме того, рассматривается вопрос заезда автобуса в село Поляны.

Изменения коснутся и автобуса №20 «Микрорайон ДПР-1 – поселок Мехзавода». С 1 февраля для обслуживания маршрута закупят 12 новых машин большого класса, в связи с чем изменится и схема движения. Автобус будет следовать через улицы Островского, Стройкова, Гагарина, Дзержинского и через остановки «ТРК Полетаевский», «Дворец Молодежи», «Кардиологический диспансер», «улица Ленинского Комсомола», «Лицей № 7» и «улица Строителей».

Автобус перестанет заезжать на улицы Высоковольтная и Шевченко. Вместо него горожане смогут пользоваться маршрутками №49М2 и №58М2.

Виталий Артемов поручил провести дополнительные замеры пассажиропотока на данных остановках. Окончательное решение будет принято в зависимости от результатов исследования, сообщает пресс-служба мэрии.