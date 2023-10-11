Среда, 11 октября, 2023
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Мэрия Рязани сообщила о начале подготовки к благоустройству Лыбедского бульвара

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Фото: сайт администрации

В Рязани началась подготовка к благоустройству Лыбедского бульвара, сообщает администрация.

От улицы Горького до стадиона «Спартак» отремонтируют пешеходные дорожки и сделают освещение, проведут озеленение, поставят детские и спортивные площадки и построят скей-парк и памп-парк.

Озеленение, ремонт пешеходных дорожек и установка нового освещения планируется и на участке от улицы Горького до цирка.

Цена работ составит 412 миллионов рублей. Сдача объекта запланирована на сентябрь 2024 года. Бульвар должен стать главной частью пешеходного маршрута Рязани.

Мэрия Рязани сообщила о начале подготовки к благоустройству Лыбедского бульвара
Мэрия Рязани сообщила о начале подготовки к благоустройству Лыбедского бульвара
Мэрия Рязани сообщила о начале подготовки к благоустройству Лыбедского бульвара

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