Мэрия Рязани сообщила о начале подготовки к благоустройству Лыбедского бульвара

В Рязани началась подготовка к благоустройству Лыбедского бульвара, сообщает администрация.

От улицы Горького до стадиона «Спартак» отремонтируют пешеходные дорожки и сделают освещение, проведут озеленение, поставят детские и спортивные площадки и построят скей-парк и памп-парк.

Озеленение, ремонт пешеходных дорожек и установка нового освещения планируется и на участке от улицы Горького до цирка.

Цена работ составит 412 миллионов рублей. Сдача объекта запланирована на сентябрь 2024 года. Бульвар должен стать главной частью пешеходного маршрута Рязани.