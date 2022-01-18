Мэрия Рязани опубликовала список улиц, с которых ночью 19 января будут вывозить снег

Администрация Рязани разместила список улиц, с которых в ночь с 18 на 19 января будут вывозить снег.

Дирекция благоустройства вывезет снег на улицах Сенной, Горького, Первомайском проспекте.

Подрядчики выйдут по адресам: улица Павлова (участок от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева), Островского (участок от улицы Братиславской до улицы Черновицкой), Полетаева (участок до улицы Островского), Есенина (участок от Муромского шоссе до площади Театральной).

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В работах задействуют 6 самосвалов, 2 снегопогрузчика, 6 тракторов-погрузчиков, 2 грейдера, 2 бульдозера, 23 комбинированных дорожных машины Дирекции благоустройства и 27 самосвалов подрядчиков.

В мэрии просят рязанцев не парковать ночью автомобили по указанным адресам.