-1.6 C
Рязань
Вторник, 18 января, 2022
spot_img
На главнуюОрганы властиАдминистрация

Мэрия Рязани опубликовала список улиц, с которых ночью 19 января будут вывозить снег

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

Администрация Рязани разместила список улиц, с которых в ночь с 18 на 19 января будут вывозить снег. 

Дирекция благоустройства вывезет снег на улицах Сенной, Горького, Первомайском проспекте. 

Подрядчики выйдут по адресам: улица Павлова (участок от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева), Островского (участок от улицы Братиславской до улицы Черновицкой), Полетаева (участок до улицы Островского), Есенина (участок от Муромского шоссе до площади Театральной).

Реклама

В работах задействуют 6 самосвалов, 2 снегопогрузчика, 6 тракторов-погрузчиков, 2 грейдера, 2 бульдозера, 23 комбинированных дорожных машины Дирекции благоустройства и 27 самосвалов подрядчиков.

В мэрии просят рязанцев не парковать ночью автомобили по указанным адресам.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,886ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img