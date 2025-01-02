Мэрия Рязани: новая детская площадка в Нижнем горпарке пока не введена в эксплуатацию

Администрация города Рязани сообщила, что установка новой детской площадки в Нижнем городском парке завершена, но объект ещё не введён в эксплуатацию. Соответствующий пост опубликован в официальном Telegram-канале мэрии.

На данный момент площадка огорожена по требованию администрации, так как для её эксплуатации требуется получение сертификата. До завершения всех необходимых процедур использование установленного оборудования запрещено.

Администрация города настоятельно просит рязанцев не допускать детей на новую площадку до её официального открытия.

«Будьте внимательны и ответственно относитесь к обеспечению безопасности своих детей!» — подчёркивается в обращении.

Площадка будет открыта для посещения после получения всех необходимых документов, обеспечивающих её безопасность.