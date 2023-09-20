Среда, 20 сентября, 2023
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Мэрия опубликовала программу фестиваля «Земля Паустовского»

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Фото: сайт администрации

Фестиваль пройдет 22 и 23 сентября в Солотче.

Для жителей и гостей Рязани в первый день организованы лекторий и выставка, знакомящая с разнообразием птиц Мещеры, а вечером с концертом выступят артисты Рязанской областной филармонии. 

Во второй день, 23 сентября, фестиваль будет работать на зеленой зоне, гости смогут принять участие в большом забеге.

В лесной зоне будут работать ярмарка, мастер-классы и кухня рязанского края. Поклонники творчества Паустовского смогут послушать рассказы писателя и прочитать их самостоятельно в лесном читальном зале. Маленьким зрителям покажут музыкальную сказку.

В связи с проведением фестиваля с 21:00 22 сентября по 22:00 23 сентября движение по Монастырской площади от дома №2 до дома №10 будет временно перекрыто.

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