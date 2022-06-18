Мэр Рязани Сорокина обсудила с жителями посёлков Качево и Мордасово ремонт дороги

Мэр Рязани Елена Сорокина обсудила с жителями посёлков Качево и Мордасово ремонт дорог. Пост главы администрации опубликован на её личной странцие Вконтакте.
Сорокина отметила, что жители посёлков неоднократно жаловались на состояние дорог.
Мэр рассказала о проекте на ремонт дороги по посёлкам Качево и Мордасово. Длина участка — 2857 метров, проект предусматривает уширение проезжей части до 6 метров на отрезке от улицы Качевская до посёлка Качево с устройством тротуара и освещения. На территории самих посёлков ширина составит 3,5 метра из-за плотной застройки. Стоимость работ — около 80 млн рублей.
Мэр заявила, что совместно с депутатским корпусом планирует выходить с заявкой в региональный Минтранс в этом строительном сезоне.