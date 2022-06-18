Мэр Рязани Сорокина обсудила с жителями посёлков Качево и Мордасово ремонт дороги

Мэр Рязани Елена Сорокина обсудила с жителями посёлков Качево и Мордасово ремонт дорог. Пост главы администрации опубликован на её личной странцие Вконтакте.

Сорокина отметила, что жители посёлков неоднократно жаловались на состояние дорог.

«Сегодня утром приехала на место вместе с нашими профильными специалистами, чтобы разобраться в ситуации, рассказать людям, как мы будем действовать», — говорится в публикации.

Мэр рассказала о проекте на ремонт дороги по посёлкам Качево и Мордасово. Длина участка — 2857 метров, проект предусматривает уширение проезжей части до 6 метров на отрезке от улицы Качевская до посёлка Качево с устройством тротуара и освещения. На территории самих посёлков ширина составит 3,5 метра из-за плотной застройки. Стоимость работ — около 80 млн рублей.

«Жители просят пустить школьный автобус для детей. 28 учеников, проживающих в поселке, учатся в 49-й школе. Тут один вопрос цепляется за другой – будет хорошая дорога, сможем организовать автобус», — отметила Сорокина.

Мэр заявила, что совместно с депутатским корпусом планирует выходить с заявкой в региональный Минтранс в этом строительном сезоне.