Мизулина сообщила о задержании блогера за видео о живших без бабл-ти блокадниках

В Москве задержали блогера за оскорбительные высказывания о жителях блокадного Ленинграда, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram.

По ее данным, задержанный публиковал скандальные ролики в TikTok и иронизировал, что блокадники «три года продержались без бабл-ти». Молодой человек унизительно высказывался и о евреях.

Также блогер утверждал, что «бургеры и джинсы дороже Родины».

Задержанный оказался студентом РГСУ, в его отношении проводят проверку по статье о реабилитации нацизма.