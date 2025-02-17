Митрополит Марк совершил Божественную литургию в Будапеште

Митрополит Марк 16 февраля в Успенском кафедральном соборе Будапешта совершил Божественную литургию. Об этом сообщает Венгерская епархия.

После литургии владыка рассказал прихожанам проповедь о духовном значении евангельской притчи о блудном сыне. В Будапешт владыка Марк отправился в начале февраля. Первое богослужение там он провел 9 февраля.

27 декабря 2024 года владыке поручили временное управление Будапештско-Венгерской епархией.

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Митрополит Марк с 2009 по 2015 год временно управлял Венско-Австрийской и Венгерской епархиями. В 2019 году он снова принял управление Будапештско-Венгерской епархией, в 2022 году был освобожден от назначения.