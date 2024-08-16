Пятница, 16 августа, 2024

Миронов предложил меры против повышения цен на продукты

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение Paolinio с сайта Pixabay

Для предотвращения роста цен необходимо снижать ключевую ставку ЦБ, её повышение только разгоняет инфляцию, указывает председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ Сергей Миронов. Также глава СРЗП напомнил о предложении справороссов по ограничению маржи продавцов.

«Как сообщают СМИ, производители продуктов уведомляют торговые сети о резком повышении цен на свои товары, — отмечает Сергей Миронов. — Подорожает всё: от хлеба и молочной продукции до кондитерских изделий. Рост будет в диапазоне от 5 до 40%. Эти планы, во-первых, опровергают официальные данные о низкой инфляции, которую Росстат с начала года оценивает лишь в 5,11%. Реальная инфляция намного выше. Во-вторых, на цене товаров уже сказывается драконовское повышение тарифов ЖКХ, против которого мы категорически выступали. А самое главное, рост цен напрямую связан с очередным повышением ставки ЦБ. Производители „вешают“ свои расходы по постоянно дорожающим кредитам на потребителей. Поднимая ставку ЦБ не тормозит, а ускоряет инфляцию, это давно понятно, и этого давления уже не выдерживают ни бизнес, ни граждане. Хватит тушить пожар бензином! Надо снижать ставку и давать доступные кредиты производителям, надо обнулять НДС на основные продукты питания, замораживать тарифы ЖКХ. Надо переходить от безумного либерализма к предложениям нашей партии. Тогда не будет оснований для безудержного роста цен!»

Глава СРЗП также напомнил о предложении справороссов по ограничению торговых наценок.

«Очевидно, что при увеличении закупочных цен у торговых сетей возникнет соблазн повысить и розничные. В этой связи напомню о программном предложении нашей партии: федеральной нормой ограничить торговые наценки на основные продукты питания — не более 15% от первой оптовой цены. Иначе при любом повышении у поставщиков торговцы в накладе не останутся, все свои расходы также переложат в цены для граждан».

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