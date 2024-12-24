Минздрав Рязанской области опубликовал информацию о графике работы медицинских учреждений региона в праздничные дни.

В период новогодних и рождественских праздников в Рязанской области будет действовать специальный график работы поликлиник и поликлинических отделений. Ознакомиться с расписанием можно на официальных сайтах медицинских организаций или в их сообществах в социальных сетях.

В праздничные дни в медучреждениях будут работать дежурные врачи. Пациенты смогут получить экстренную медицинскую помощь, обратиться на прием к врачам-терапевтам и специалистам, а также воспользоваться как плановой, так и неотложной медицинской помощью. Лабораторные службы и прививочные кабинеты также будут функционировать.

На вопросы пациентов будут отвечать дежурные регистраторы. Для удобства действует единый номер телефона для звонков рязанцев — 122.

Травмпункты:

Взрослый травмпункт работает круглосуточно в БСМП.

Детский травмпункт принимает пациентов в ОДКБ им. Дмитриевой.

Для жителей Октябрьского района города травмпункт расположен в Больнице №11.

Круглосуточно будет работать кабинет неотложной офтальмологической помощи в БСМП им. Семашко.