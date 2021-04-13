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Вторник, 13 апреля, 2021
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Минздрав рассказал о ходе строительства онкодиспансера

7info
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Минздрав Рязанской области сообщил свежие данные о строительстве онкоцентра в Рязани. 

Медучреждение строится в рамках Национального проекта «Здравоохранение» уже год. Общая стоимость строительства и оснащения больницы – 5,7 миллиарда рублей. Больше половины суммы потратят на закупку медицинского оборудования, мебели, в том числе медицинской.

Врачи рассчитывают, как запланировано, начать оказание медицинской помощи своим пациентам в конце 2022 года.

Сейчас ведутся работы по устройству монолитного каркаса главного корпуса от третьего этажа до кровли по секциям. Монтируются наружные, внутренние инженерные сети для электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции. Осуществляется кладка наружных стен и перегородок, проводится остекление. Ведется монтаж вентилируемого фасада, устройство кровли.

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