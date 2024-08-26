Штурмовые подразделения Восточной группировки войск России продвинулись в сторону села Константиновка на угледарском участке южнодонецкого направления. Подробности, со ссылкой на Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

Согласно информации Минобороны, штурмовые подразделения группировки войск «Восток» с Сахалина продвигаются в сторону Константиновки на угледарском участке южнодонецкого направления в рамках специальной военной операции. Основная задача этих подразделений — отрезать пути снабжения крупного гарнизона Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Угледаре, проходящие через этот населённый пункт.

На видео, предоставленном Министерством обороны России, видно, как боевые группы на мотоциклах прорываются к позициям ВСУ через так называемую «серую зону». «На самом краю лесополосы штурмовые группы спешиваются и вступают в окопы противника. В это же время вперёд выдвигается бронегруппа на тяжёлой технике, открывая огонь по позициям противника из танков и боевых машин пехоты», — уточнили в Минобороны.

Заместитель командира штурмовой роты с позывным Юмайхо сообщил, что российские войска на этом направлении применяют тактику постепенного вытеснения противника.

«Мы не торопимся, медленно захватываем лесопосадки, укрепляемся и продвигаемся вперёд. У нас несколько линий обороны, и противнику нас не выбить. Если мы захватим этот стратегический плацдарм, то перережем важную дорогу. Противник отступает ближе к Угледару, и мы продолжаем его вытеснять», — рассказал он.

Минобороны также подчеркнуло важную роль добровольцев в захвате стратегически значимых населённых пунктов. Среди них боец с позывным Турок, который после инцидента с ВСУ в Курской области принял решение присоединиться к боевым действиям.

«Я хочу помочь своим товарищам. Многие мои друзья уже здесь. Я делаю это за свою семью, у меня трое детей. Кто, если не я? И, конечно, за нашу Родину, за Россию. Нужно защитить её и прогнать этих нацистов подальше от нас», — заявил он.