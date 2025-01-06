В ходе активных наступательных действий подразделения «Южной» группировки российских войск полностью освободили город Курахово — крупнейший населённый пункт в юго-западной части Донбасса. Об этом утром 6 января сообщил телеграм-канал министерства обороны России.

Оборонительные укрепления города

На протяжении десяти лет киевский режим превратил Курахово в мощный укреплённый район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций. Город был стратегически защищён с севера водохранилищем, что ограничивало манёвренные возможности российских штурмовых подразделений.

Реклама

Для обороны Курахово противник стянул значительные силы, включая националистические формирования и иностранных наёмников, усиленных артиллерией и танками. Среди задействованных подразделений ВСУ были элитные 79-я десантно-штурмовая, 46-я аэромобильная, а также 5-я тяжёлая, 33-я и 157-я механизированные бригады.

В общей сложности командование ВСУ сосредоточило для удержания города 26 батальонов численностью более 15 тысяч военнослужащих.

Потери противника

Благодаря профессиональным действиям российских войск, противник потерял до 80% личного состава, что составляет более 12 тысяч человек. Также были уничтожены порядка 3 тысяч единиц различной военной техники, включая 40 танков и другие боевые бронированные машины.

Реклама

Ежедневные потери ВСУ в ходе двухмесячных боевых действий под Курахово составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.

Значение освобождения Курахово

Установление контроля над Курахово, важным логистическим узлом, значительно усложнило тыловое и техническое обеспечение группировки ВСУ на Донецком направлении. Киевский режим лишился возможности вести артиллерийские обстрелы мирного населения города Донецка, столицы ДНР.

Взятие города открыло для российских войск оперативный простор, что позволяет нарастить темпы освобождения территории Донецкой Народной Республики.

Герои освобождения

Особое мужество и героизм при освобождении Курахово проявили военнослужащие 5-й и 110-й мотострелковых бригад. Их действия стали ключевыми в обеспечении успеха операции.