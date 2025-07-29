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Происшествия

Михаил Комаров, обвиняемый в вымогательстве в крупном размере, обжаловал арест

Анастасия Мериакри
Михаил Комаров в суде, фото: t.me/rzn_brief

Руководитель сетевого издания «Своя колокольня» Михаил Комаров, обвиняемый в вымогательстве в крупном размере, 28 июля обжаловал арест. Информация опубликована в картотеке Советского районного суда Рязани.

Ходатайство подала сторона защиты в понедельник, 28 июля. Ранее Советский районный суд отправил Комарова в СИЗО до 21 сентября.

Журналиста обвиняют в вымогательстве денежных средств у адвокатов. Следствие предполагает, что Михаил Комаров под угрозой опубликовать компрометирующую информацию в контролируемых им телеграм-каналах вымогал 420 тысяч рублей у учредителя ООО «Рязцветметэнерго» Алексея Наумкина и 300 тысяч рублей у адвоката Алексея Чайковского. Следователи считают, что целью вымогательства было личное обогащение.

Журналист был задержан в результате оперативных мероприятий, проведённых совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России.

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