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Новости России

МИД РФ: Москва оставляет за собой право наносить удары по военным объектам стран, вооружающих Киев

Алексей Самохин
Freepik AI

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает себя вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют использовать своё вооружение для ударов по территории России. Об этом пишет РИА Новости. 

«Россия считает себя вправе применять своё оружие против военных объектов тех государств, которые разрешают применение своего (в том числе дальнобойного) оружия против нашей страны. В случае дальнейшей эскалации конфликта мы будем отвечать решительно и зеркально», — подчеркнула Захарова на брифинге.

Она уточнила, что использование дальнобойных ракет невозможно без участия военных специалистов стран-производителей.

«Применение таких систем без прямого участия военных специалистов невозможно. Таким образом, в случае использования, например, ракет Taurus или их модификаций под иными названиями, военнослужащие ФРГ окажутся фактически вовлечены в планирование и реализацию боевых операций против России», — пояснила Захарова.

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