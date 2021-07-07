Мэрия утвердила проект застройки Цветного бульвара в Рязани

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Мэрия согласовала и утвердила проект застройки Цветного бульвара в Рязани. Соответствующий документ опубликован в газете «Рязанские ведомости» в среду, 7 июля.

Согласно проекту, территория будет ограничена улицей Вокзальной, Кооперативным переулком, Малым шоссе и Цветным бульваром. Там планируют построить два десятиэтажных дома и один девятиэтажный. В зданиях также оборудуют подземные автостоянки и спортивно-игровые площадки. В одном из домов обустроят места для помещений на цокольном этаже.

Проектом также предусмотрена установка газораспределительной и трансформаторной станций.

Здесь же находится объект археологического наследия — часть ансамбля Троицкой слободы. Из-за этого застройщик должен соблюдать определенные требования. В частности, высота домов не должна превышать 30 метров.