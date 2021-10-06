Мэр Рязани обсудила с районными военкоматами вопросы мобилизации

В среду, 6 октября, мэр Рязани Елена Сорокина провела встречу с представителями районных военкоматов. Участники встречи обсудили привлечение граждан, находящихся в запасе, к мобилизационному резерву.

Всем желающим оказаться в резерве предстоит заключить контракт с военкоматом на три года. Военный комиссар Рязанской области Олег Серкез рассказал об условиях отбора.

Мобрезервисты пройдут подготовку на сборах и ежемесячных занятиях в частях. Им будут выплачивать ежемесячное пособие. Во время сборов резервистам выплатят жалование.

Военную службу можно будет совмещать с гражданской. Глава администрации пообещала посодействовать в поиске претендентов.