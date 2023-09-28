Четверг, 28 сентября, 2023
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Механик-водитель ТОС-1А «Солнцепек» рассказал о своей боевой машине

7info

Механик-водитель ТОС-1А «Солнцепек» рассказал о своей боевой машине, которая не раз спасала жизнь экипажу. Видео опубликовало министерство обороны РФ. 

 «Наша машина очень много раз нас выручала, она очень надежная. Мы очень ее любим и всегда довольны работой на ней», – с гордостью говорит механик-водитель с позывным «Сат».

 Однако больше всего военнослужащий благодарен своей машине за то, что она при умелом обращении она способна эффективно помочь его товарищам, которые нуждаются в огневой поддержке на переднем крае.

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