Механик-водитель ТОС-1А «Солнцепек» рассказал о своей боевой машине, которая не раз спасала жизнь экипажу. Видео опубликовало министерство обороны РФ.

«Наша машина очень много раз нас выручала, она очень надежная. Мы очень ее любим и всегда довольны работой на ней», – с гордостью говорит механик-водитель с позывным «Сат».

Однако больше всего военнослужащий благодарен своей машине за то, что она при умелом обращении она способна эффективно помочь его товарищам, которые нуждаются в огневой поддержке на переднем крае.